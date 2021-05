Del Carlo e Lombardi (Udc): 'Nedo Poli, perdita dolorosa' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lutto nell'Udc per la scomparsa dell'onorevole Nedo Lorenzo Poli, i cui funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Piano di Coreglia. Poli lascia la moglie, la figlia, il genero, il nipote,... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lutto nell'Udc per la scomparsa dell'onorevoleLorenzo, i cui funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Piano di Coreglia.lascia la moglie, la figlia, il genero, il nipote,...

Del Carlo e Lombardi (Udc): 'Nedo Poli, perdita dolorosa' "Ho appreso " ha commentato Del Carlo " la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno ...

