Bertelsmann vende M6 in Francia e punta ProsiebenSat.1 in Germania. E Mediaset? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bertelsmann ora può sfidare Mediaset per controllo dl ProsiebenSat.1 MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari. Fuori dalla Francia per concentrarsi in Germania. Nel risiko geopolitico dei media, il colosso tedesco Bertelsmann ha deciso di puntare tutto sul mercato televisivo locale, anche per tutelarsi dalla spietata concorrenza delle piattaforme streaming Netflix, Disney+ e dal nuovo agglomerato Discovery-Warner Media. Così come annunciato formalmente ieri, il big tedesco (17,3 miliardi di euro di ricavi e 3,1 miliardi di ebitda nel 2020) ha definito un accordo strategico con il gruppo Bouygues per l’integrazione delle tv M6 e Tf1. Un’operazione che era già stata benedetta dal presidente francese Emmanuel Macron, particolarmente attento al dossier a un ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 maggio 2021)ora può sfidareper controllo dl.1 MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari. Fuori dallaper concentrarsi in. Nel risiko geopolitico dei media, il colosso tedescoha deciso dire tutto sul mercato televisivo locale, anche per tutelarsi dalla spietata concorrenza delle piattaforme streaming Netflix, Disney+ e dal nuovo agglomerato Discovery-Warner Media. Così come annunciato formalmente ieri, il big tedesco (17,3 miliardi di euro di ricavi e 3,1 miliardi di ebitda nel 2020) ha definito un accordo strategico con il gruppo Bouygues per l’integrazione delle tv M6 e Tf1. Un’operazione che era già stata benedetta dal presidente francese Emmanuel Macron, particolarmente attento al dossier a un ...

La nostra rassegna stampa: il gruppo tedesco cederà l’emittente transalpina a Tf1, beffando il Biscione, che ora è sotto attacco in Germania.