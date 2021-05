Auto: +256% vendite in Europa, ma - 22,7% sul 2019 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) nel mese di aprile le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.039.810, con una crescita a tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) nel mese di aprile le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.039.810, con una crescita a tre ...

Advertising

ansa_economia : Auto: +256% vendite in Europa, ma -22,7% sul 2019. Quagliano, possibile arrivo nuovi incentivi in Italia #ANSA - fisco24_info : Auto: +256% vendite in Europa, ma -22,7% sul 2019: Quagliano, possibile arrivo nuovi incentivi in Italia - statodelsud : Le vendite di auto in Europa salgono del 256% in un anno. Ma è calo rispetto al 2019 - Pino__Merola : Le vendite di auto in Europa salgono del 256% in un anno. Ma è calo rispetto al 2019 - Ansa_Piemonte : Auto: +256% vendite in Europa, ma -22,7% sul 2019. Quagliano, possibile arrivo nuovi incentivi in Italia #ANSA -