Atalanta, Gasperini: «C’è delusione. Step Scudetto? È complicato» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia Ai microfoni di Rai Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni. delusione – «C’è delusione, è stata una partita tirata e giocata. E’ stata una bella sfida, siamo stati sfortunati negli episodi, basti vedere il loro vantaggio e l’azione del rigore di Pessina. Meglio noi nel primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un po’ e Chiesa ha trovato un bel gol che ha cambiato tutto. Ho avuto la sensazione del rigore anche dal vivo. La cosa era abbastanza evidente». GARA – «Avevamo difficoltà a sviluppare gioco, ma non sempre ci si riesce per 90 minuti. Queste sono finali, si viaggia a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Gian Pieroha parlato nel post partita di-Juventus, finale di Coppa Italia Ai microfoni di Rai Sport, Gian Pieroha parlato nel post partita di-Juventus, finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni.– «C’è, è stata una partita tirata e giocata. E’ stata una bella sfida, siamo stati sfortunati negli episodi, basti vedere il loro vantaggio e l’azione del rigore di Pessina. Meglio noi nel primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un po’ e Chiesa ha trovato un bel gol che ha cambiato tutto. Ho avuto la sensazione del rigore anche dal vivo. La cosa era abbastanza evidente». GARA – «Avevamo difficoltà a sviluppare gioco, ma non sempre ci si riesce per 90 minuti. Queste sono finali, si viaggia a ...

