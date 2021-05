“Andate in Serie B”: arriva l’ultimo retroscena di Cairo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cairo risponde a Immobile dopo Lazio-Torino: “Non mi piacciono i cascatori. Ieri insulti e aggressioni, ci dicevano ‘Andate in B'” Il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato sulle polemiche seguite alla gara contro la Lazio, con lo 0-0 che permesso ai granata di conquistare la salvezza, evitando così doversi giocare la permanenza in massima Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021)risponde a Immobile dopo Lazio-Torino: “Non mi piacciono i cascatori. Ieri insulti e aggressioni, ci dicevano ‘in B'” Il presidente del Torino Urbanoè tornato sulle polemiche seguite alla gara contro la Lazio, con lo 0-0 che permesso ai granata di conquistare la salvezza, evitando così doversi giocare la permanenza in massimaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

serieAnews_com : ?? #LazioTorino, #Cairo risponde a #Immobile: 'Non mi piacciono i cascatori. Ieri insulti e aggressioni, ci dicevano… - GiancarloPoli7 : RT @TuttoMercatoWeb: Torino, Cairo: 'I laziali dicevano ai nostri 'andate in B'. Immobile? Non mi piacciano i cascatori' - kiara86769608 : RT @Moonlightshad1: @AntonellaColoru @fra_cazz0 Anche al Verano c'è la parte antica, a Roma c'è il cimitero acattolico dov'è seppellito Pas… - Moonlightshad1 : @AntonellaColoru @fra_cazz0 Anche al Verano c'è la parte antica, a Roma c'è il cimitero acattolico dov'è seppellito… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Torino, Cairo: 'I laziali dicevano ai nostri 'andate in B'. Immobile? Non mi piacciano i cascatori' -