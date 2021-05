“Aiuto, un crampo…”: fuoriprogramma per Fedez mentre “stappa” uno spumante (Di mercoledì 19 maggio 2021) Accade di nuovo. Per l’ennesima volta quello che fa Fedez diventa virale. E fa notizia. Stavolta, nella sua casa milanese, avviene il fuoriprogramma (gustoso e virale). Se date un’occhiata all’ultima Instagram Stories del rapper e ve ne rendere conto: stavolta sul terrazzo della sua casa milanese Fedez è protagonista di un altro contenuto virale. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Accade di nuovo. Per l’ennesima volta quello che fadiventa virale. E fa notizia. Stavolta, nella sua casa milanese, avviene il(gustoso e virale). Se date un’occhiata all’ultima Instagram Stories del rapper e ve ne rendere conto: stavolta sul terrazzo della sua casa milaneseè protagonista di un altro contenuto virale. Il L'articolo

Advertising

lifestyleblogit : “Aiuto, un crampo...”: fuoriprogramma per Fedez mentre “stappa” uno spumante - - be_marconi : RT @tempoweb: Urlo di dolore per #Fedez “Aiuto, ho un crampo...”. Il fuoriprogramma con lo spumante è virale #ferragnez #instagram #18maggi… - tempoweb : Urlo di dolore per #Fedez “Aiuto, ho un crampo...”. Il fuoriprogramma con lo spumante è virale #ferragnez… - callforain : AIUTO UN CRAMPO AL PIEDE PAZZESCO SEMBRA CHE MI HANNO SPARATO - ME0WSANIE : ho avuto un crampo fortissimo al braccio e ora non riesco a muoverlo aiuto sto morendo (?) -