Agricoltura, gestione sostenibile dei suoli: più di 12 milioni per finanziare progetti di ricerca (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il programma Ejp Soil – Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils ha aperto le candidature alla 1° External Call per progetti di ricerca transnazionale. Il bando promuove pratiche di gestione olistica del suolo agricolo per contribuire a diversificare l’Agricoltura e includere una varietà di pratiche ambientali sostenibili. Il bando ha un budget complessivo di 12.120.000 euro, a cui contribuiscono enti finanziatori di 24 paesi. Per l’Italia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha stanziato 400.000 euro. Ogni organizzazione partecipante dovrà quindi riferirsi ai criteri di eleggibilità e finanziamento dell’ente nazionale del proprio paese. Il MIPAAF ammette richieste di finanziamento per un massimo di 200.000 euro per progetto, presentate da università pubbliche ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il programma Ejp Soil – Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils ha aperto le candidature alla 1° External Call perditransnazionale. Il bando promuove pratiche diolistica del suolo agricolo per contribuire a diversificare l’e includere una varietà di pratiche ambientali sostenibili. Il bando ha un budget complessivo di 12.120.000 euro, a cui contribuiscono enti finanziatori di 24 paesi. Per l’Italia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha stanziato 400.000 euro. Ogni organizzazione partecipante dovrà quindi riferirsi ai criteri di eleggibilità e finanziamento dell’ente nazionale del proprio paese. Il MIPAAF ammette richieste di finanziamento per un massimo di 200.000 euro per progetto, presentate da università pubbliche ...

Advertising

Confag_Brescia : #Acqua La gestione delle risorse idriche per lo sviluppo del #territorio e dell'#agricoltura. Il 26 maggio, ore 18,… - cspadoni : RT @agronotizie: Gestione dell'acqua, fattore chiave nelle coltivazioni indoor - agronotizie : Gestione dell'acqua, fattore chiave nelle coltivazioni indoor - Esriitalia : #conesri2021 Sessione tematica: Soluzioni per la gestione del #rischio e delle #emergenze Francesca Fantola, Agenzi… - pietro_zienna : RT @alsiasocial: #EASy, un progetto di ricerca e sviluppo su #smartirrigation per la gestione razionale della #irrigazione in agricoltura.… -