(Di martedì 18 maggio 2021) Le rivelazioni del giovane collaboratore di giustizia Agresta alzano il velo sui rapporti tra imprenditori legati ai clan e politici. Mentre è in corso l’appello sul voto di scambio in Valle d’Aosta

Advertising

Lucia05149332 : RT @espressonline: Voti, favori e dialogo con la politica: così la ‘ndrangheta entra nel cuore del Piemonte - AlefreePalestin : Voti, favori e dialogo con la politica: così la ‘ndrangheta entra nel cuore del Piemonte - ciccio_radari : @petergomezblog @fattoquotidiano Ah ah. Che pensi ai favori che ha fatto ai suoi amici coppolati in cambio dei voti… - udogumpel : @AndreaGiuricin Non credo perché ATAC è una riserva di voti importanti, di favori, del selfservice dei fornitori. I… - AntonioFraschi : Voti, favori e dialogo con la politica: così la ‘ndrangheta entra nel cuore del Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : Voti favori

L'Espresso

...potrebbe fare la differenza nella corsa al Campidoglio perchè incontrerebbe facilmente inon ...ai vertici il desiderio di togliere di mezzo ogni altro candidato Pd per concentrare isu di ...Mentre al telefono Elmonda Popa, secondo il gip Federica Gaudino che firmò l'ordinanza di custodia cautelare, parlava anche di "un sindaco che le aveva promessoin cambio dinella ...(Teleborsa) - La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al decreto Sostegni da 32 miliardi finanziato con il primo dei due scostamenti di Bilancio votati quest'anno, approvato ...Dopo averlo rinviato alla successiva seduta, anche il consiglio comunale di Cassago ha discusso e votato la delibera per la liquidazione volontaria di Retesalute. A differenza però della decisione pre ...