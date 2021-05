Villas-Boas | “Mi restano 4 anni per allenare | vorrei farlo in una Nazionale”

(Di martedì 18 maggio 2021) Andrési gode il riposo dopo aver risolto il proprio contratto col Marsiglia, ma non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo del pallone. Intervistato da A Bola, il tecnico portoghese ha espresso la sua voglia di una nuova avventura: “Andrò a vedere l’Europeo e sì, ho l’ambizione diuna. Miancora quattroper fare questo lavoro. Ho questo tempo per”. Il manager, infatti, ha sempre affermato di non volerper più di 15e la sua carriera è cominciata nella stagione 2009-10, quando lasciò lo staff di José Mourinho e decise di accettare la proposta dell’Academica, in Portogallo. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Per realizzare il suo sogno, però, Villas-Boas non ha troppo tempo dato che da sempre ha sottolineato come nei suoi piani non c'è l'idea di essere allenatore di calcio per molto ...Rimasto senza squadra dal burrascoso addio all'Olympique Marsiglia, André Villas-Boas ha confidato ad A Bola di voler allenare una Nazionale, considerando anche che si sta avvicinando la fine della su ...