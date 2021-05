Vaccini, Locatelli: 'Servirà la terza dose'. Quando andrà fatta: i tempi (Di martedì 18 maggio 2021) La terza dose del anti - Servirà. Quando farla? Difficile stabilire adesso i tempi. È quanto ammette , presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) Ladel anti -farla? Difficile stabilire adesso i. È quanto ammette , presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico ...

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - infoitinterno : Vaccini, Locatelli: Terza dose ragionevolente andrà fatta, non stimabile quando - infoiteconomia : Vaccini, Locatelli: Seconda dose a 42 giorni non ne inficia l’efficacia - SFregolent : In commissione per le audizioni sulle modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid a m-RNA con il Dott. Nic… - liberenotizie : Vaccini, Locatelli: 'Terza dose andrà fatta'. Ecco quando. Adnkronos - ultimora -