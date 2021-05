Tifosi Juve a Sacchi: Hai dimenticato Marsiglia, Verona e Baresi? (Di martedì 18 maggio 2021) Parlando alla Gazzetta Sacchi ha bacchettato la Juventus dicendo: "I giocatori della Juventus devono smetterla di accerchiare l'arbitro. È un comportamento poco professionale e molto maleducato . Poi ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 18 maggio 2021) Parlando alla Gazzettaha bacchettato lantus dicendo: "I giocatori dellantus devono smetterla di accerchiare l'arbitro. È un comportamento poco professionale e molto maleducato . Poi ...

Advertising

GabCirilli : Voglio fare i complimenti all'Inter per il meritatissimo e desiderato scudetto. Ieri forse demotivata è stata sconf… - juventusfc : ?? Finale di #TIMVISIONCUP, ritornano i tifosi allo stadio! ?? - ZZiliani : È vero, la #Juve forse non ce la farà a qualificarsi per la #Champions e l’#UEFA potrebbe squalificarla per due ann… - AldoRivalta : Abbiamo il 5nto monte ingaggi della A e zero debiti, tanto che i tifosi ritardati scendono in piazza con il bandier… - GLidivi : Sconcerti vergognati! L’elogio della gamba tirata indietro pro-Milan e i commenti da tifoso anti Juve. E poi ci si… -