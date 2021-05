Sifa presenta Sinthesi | una linea d’arredo bar economica che garantisce design e funzionalità

(Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 Maggio 2021., azienda produttrice tra le più note nel panorama dell’arredamento per bar, panetteria e pizzeria, ha da pocoto unadi prodotti dallo stile moderno votati allae soprattutto al costo ridotto. URBAN Urban è unadi arredo minimale, marcata dalla costante unione di materiali diversi, come le persone presenti ad un incontro conviviale tra amici. Un banco con una grande possibilità compositiva trasversale, facile da combinare e da declinare nelle molteplici finiture e colori. Urban consente di realizzare locali bar/pasticceria, ma anche panetteria, grazie al suo banco pane e al retro attrezzato con cesti pane e mensole espositive. Una proposta di arredamento professionale economico e per tutte le necessità. GUARDA LE ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sifa presenta

Il Tempo

Il cumulato del trimestreun dato ancora peggiore: solamente 22.701 nuove immatricolazioni a fronte delle 62.839 di 2 anni fa, con una contrazione del 63,87%. Dopo il primo trimestre dell'...... uno spettacolo sperimentale in presenza in collaborazione con l'Associazionedi Pisa insieme ... A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Nembriniil suo nuovo libro "Purgatorio". Federico ...(Adnkronos) - Milano, 18 Maggio 2021. Sifa, azienda produttrice tra le più note nel panorama dell'arredamento per bar, panetteria e pizzeria, ha da ...In generale, i ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione si sono attestati su 917 milioni, in aumento del 18,9 per cento. Così Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di ...