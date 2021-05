Serie C, oggi ripartono i playoff. Il programma (Di mercoledì 19 maggio 2021) oggi ripartono i playoff di Serie C dopo lo slittamento del calendario, ecco il programma completo delle gare: MERCOLEDI’ 19 MAGGIO Cesena-Matelica alle 17.30 FeralpiSalò-Virtus Verona alle 17.30 Juve Stabia-Palermo alle 17.30 Pro Vercelli-Juventus U23 alle 17.30 Bari-Foggia alle 17.45 AlbinoLeffe-Grosseto alle 18.00 Foto: Logo LegaPro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021)diC dopo lo slittamento del calendario, ecco ilcompleto delle gare: MERCOLEDI’ 19 MAGGIO Cesena-Matelica alle 17.30 FeralpiSalò-Virtus Verona alle 17.30 Juve Stabia-Palermo alle 17.30 Pro Vercelli-Juventus U23 alle 17.30 Bari-Fa alle 17.45 AlbinoLeffe-Grosseto alle 18.00 Foto: Logo LegaPro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

carlo_centemeri : Arriva Vicini di #colesterolo, una nuova e divertente serie web in 4 puntate che da oggi arricchisce la campagna “A… - duppli : Altro segnale (non indizio: segnale) che il campionato a 20 squadre, oggi, è un danno per tutta la Serie A - BethelehemTesf1 : @inansiadal92 Hai ragione ?? ma mi state facendo del male, oggi ho praticamente passato tutto il giorno piangendo ??… - xmonstaboyz : RT @hyunieasy: quindi oggi jyp si è svegliato e dopo tre mesi ha capito che forse era il caso di prendere serie azioni legali non solo per… - gomezspencemaze : >> ma soprattutto dimostra come ancora oggi molti libri e trasposizioni di film o serie TV si basino sui pregiudizi… -