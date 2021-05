Riaperture | Giorgetti Lega | Noi volevamo di più | ma la direzione è giusta

(Di martedì 18 maggio 2021) ... con Forza Italia "non pervenuta" in Consiglio dei ministri, e da cui "mi sarei atteso qualche sostegno in più, coerentemente con le posizioni che leggo sui giornali". Nel complesso, ha precisato, "...

g_zerbato : RT @chilisummer: Il fatto che il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga conoscesse le misure chieste dal CTS smentisce indiretta… - CorriereCitta : Giorgetti “Il decreto Riaperture un passo avanti, ma volevamo di più” - slave_rm : RT @fabrizio19651: Giorgetti: 'Riaperture? Volevamo di più, ma siamo rimasti soli' . Ecco.....si preoccupi piuttosto delle vertenze dei lav… - globalistIT : - Agenzia_Dire : Il ministro #Giorgetti attacca gli alleati di centrodestra di #ForzaItalia sulle nuove misure che riguardano… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Giorgetti

Giancarlodefinisce "un passo in avanti verso le" le misure adottate ieri dal governo per revocare, gradualmente, le restrizioni anti - Covid, ma riconosce che la Lega aveva ...... dei ministri Speranza, Bonetti, Franceschini, Gelmini,e Patuanelli nonché del comitato ... Varato il programma delle: da giugno ristoranti e bar potranno lavorare al chiuso, a ...Nuovo decreto: da domani il coprifuoco slitta alle 23 e sono state decise nuove riapertura e un preciso cronoprogramma per la ripartenza.Da domani il coprifuoco in Italia slitterà alle 23. Mentre Giorgia Meloni soffia sul fuoco dicendo che non c'è nulla da gioire è Salvini che ha perso la scommessa di ottenere da Draghi un allentamento ...