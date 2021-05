Advertising

italiaserait : Recovery, Moggi (Westpole): “Per digitalizzazione in arrivo cifra enorme, serve più controllo su spese” -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Moggi

Yahoo Finanza

... vista anche l'attenzione dell'Europa sulla questione e i fondi delPlan che potrebbero ... sfruttarla davvero come via d'acqua" sottolinea il sindaco di Pizzighettone Luca. ...... vista anche l'attenzione dell'Europa sulla questione e i fondi delPlan che potrebbero ... sfruttarla davvero come via d'acqua" sottolinea il sindaco di Pizzighettone Luca. ...