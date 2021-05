Otranto, il sindaco sfrattato dal suo stesso Comune dalla casa popolare: 'Farò ricorso' (Di martedì 18 maggio 2021) Un caso decisamente singolare, quello del sindaco di Otranto che viene sfrattato dal suo stesso Comune e si trova costretto ad abbandonare la casa popolare in cui la sua famiglia vive da diverse ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) Un caso decisamente singolare, quello deldiche vienedal suoe si trova costretto ad abbandonare lain cui la sua famiglia vive da diverse ...

