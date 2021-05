“Ora non potete più farlo”. Giulia Stabile ora si toglie qualche sassolino dalla scarpa (Di martedì 18 maggio 2021) Amici 20, Giulia Stabile è sempre più protagonista. Dopo la vittoria nel talent la ballerina 18enne ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Uscita dalla scuola ha per prima cosa ringraziato tutti coloro che l’hanno supportata. “Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata “un esempio” (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, soprattutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo)”. E ancora: “Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto.. Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Amici 20,è sempre più protagonista. Dopo la vittoria nel talent la ballerina 18enne ha deciso dirsi. Uscitascuola ha per prima cosa ringraziato tutti coloro che l’hanno supportata. “Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata “un esempio” (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, soprattutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo)”. E ancora: “Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto.. Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta ...

