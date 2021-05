Monreale dice sì al Lidl in Circonvallazione | ok del Consiglio | il Mosaico vota favorevole

Leggi su monrealelive

(Di martedì 18 maggio 2021) Asorgerà un nuovo supermercato. Questo pomeriggio ilComunale ha dato il via libera alla variante al Piano regolatore necessaria alla sua costruzione. Il sì dopo il dibattito in aula. Ora l’azienda passerà alla fase successiva che prevede l’acquisto delle aree da privati e l’elaborazione del progetto. Fondamentale il sì del, passato nei giorni scorsi all’opposizione. No di Forza italia. Il progettoL’istanza diItalia risale al marzo 2020 scorso. Il colosso tedesco ha chiesto una variante urbanistica delle particelle catastali in cui sarà costruito il supermercato. La giunta ha approvato la delibera passando la parola all’Assemblea cittadina. In particolare,Italia, ha già stipulato il ...