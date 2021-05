Ministero del Lavoro: applicativo informatico unica modalità per comunicazione smart working (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero del Lavoro ha ricordato con una nota che la comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del dicastero. Non sono ammesse modalità di trasmissione differenti dall’utilizzo della piattaforma informatica. Online sono pubblicate anche le istruzioni tecnico-procedurali per l’invio in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Per tutte le informazioni, è possibile consultare le pagine dedicate sul sito istituzionale e su ClicLavoro. Il Ministero ha sottolineato inoltre che l’accesso ai servizi digitali disponibili sul portale Servizi Lavoro è consentito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildelha ricordato con una nota che la comzione dideve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’disponibile sul sito del dicastero. Non sono ammessedi trasmissione differenti dall’utilizzo della piattaforma informatica. Online sono pubblicate anche le istruzioni tecnico-procedurali per l’invio insemplificata o inordinaria. Per tutte le informazioni, è possibile consultare le pagine dedicate sul sito istituzionale e su Clic. Ilha sottolineato inoltre che l’accesso ai servizi digitali disponibili sul portale Serviziè consentito ...

