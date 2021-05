LIVE Federer-Andujar 4-6 6-4 4-6, ATP Ginevra in DIRETTA: l’elvetico torna e perde subito (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DI GIORNATA A Ginevra: FUORI ROGER Federer 17.54 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.52 Analizziamo le statistiche del match: lo svizzero è stato penalizzato dal servizio, perso tre volte con due chance salvate su cinque concesse. Tre ace per lui con zero doppi falli ma soprattutto delle percentuali altalenanti di punti ottenuti al servizio: 77% con la prima e 58% con la seconda. 6 ace e un doppio fallo invece per lo spagnolo che ha salvato due palle break e perso due volte il servizio: 74% di punti vinti con la prima e 62% con la seconda. In totale sono 81 i punti di Federer contro gli 84 dell’iberico. 17.50 Roger Federer esce di scena all’esordio al torneo di casa a Ginevra ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DI GIORNATA A: FUORI ROGER17.54 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.52 Analizziamo le statistiche del match: lo svizzero è stato penalizzato dal servizio, perso tre volte con due chance salvate su cinque concesse. Tre ace per lui con zero doppi falli ma soprattutto delle percentuali altalenanti di punti ottenuti al servizio: 77% con la prima e 58% con la seconda. 6 ace e un doppio fallo invece per lo spagnolo che ha salvato due palle break e perso due volte il servizio: 74% di punti vinti con la prima e 62% con la seconda. In totale sono 81 i punti dicontro gli 84 dell’iberico. 17.50 Rogeresce di scena all’esordio al torneo di casa a...

