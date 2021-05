Lazio-Torino 0-0 nel recupero, granata salvi e Benevento in B (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al Torino basta il pareggio contro la Lazio per festeggiare la matematica salvezza, con una giornata di anticipo, grazie al recupero della 25esima giornata di Serie A. Retrocede il Benevento. Il match dello stadio Olimpico finisce a reti inviolate, con un gol annullato e un rigore sbagliato da Immobile e un palo di Sanabria. La Lazio non ha nulla da chiedere al campionato, dopo aver detto addio alla Champions con la sconfitta nel derby. Il sesto posto e l’Europa League sono matematici, ma la sfida con il Torino era un affare di famiglia per Inzaghi. Una vittoria di Simone avrebbe consentito al Benevento di Pippo di giocarsi le speranze di salvezza nello scontro diretto con i granata nell’ultima giornata, invece lo condanna alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Albasta il pareggio contro laper festeggiare la matematica salvezza, con una giornata di anticipo, grazie aldella 25esima giornata di Serie A. Retrocede il. Il match dello stadio Olimpico finisce a reti inviolate, con un gol annullato e un rigore sbagliato da Immobile e un palo di Sanabria. Lanon ha nulla da chiedere al campionato, dopo aver detto addio alla Champions con la sconfitta nel derby. Il sesto posto e l’Europa League sono matematici, ma la sfida con ilera un affare di famiglia per Inzaghi. Una vittoria di Simone avrebbe consentito aldi Pippo di giocarsi le speranze di salvezza nello scontro diretto con inell’ultima giornata, invece lo condanna alla ...

Advertising

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - CB_Ignoranza : Il pareggio del Torino con la Lazio condanna il Benevento di Pippo Inzaghi alla Serie B. #Inzaghi #Benevento - giovann92669360 : RT @pisto_gol: Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato alla sto… - _SimoTarantino : @YvanGoSlow24 Tra l'altro giocata oggi perché Lotito credeva potesse servire alla Lazio per la corsa Champions, all… -