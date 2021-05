Lavoratori in nero con il Reddito di Cittadinanza, scatta il blitz dei finanzieri nel napoletano (Di martedì 18 maggio 2021) blitz delle fiamme gialle nel napoletano, sequestri e denunce. La Compagnia della Guardia di Finanza di Portici ha sottoposto a sequestro nel Comune di Ercolano (Napoli) un’area di 1.600 m2 e un deposito utilizzato come luogo di stoccaggio contenente oltre 400 tonnellate di indumenti usati non sanificati e scarti di lavorazione. blitz ad Ercolano La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021)delle fiamme gialle nel, sequestri e denunce. La Compagnia della Guardia di Finanza di Portici ha sottoposto a sequestro nel Comune di Ercolano (Napoli) un’area di 1.600 m2 e un deposito utilizzato come luogo di stoccaggio contenente oltre 400 tonnellate di indumenti usati non sanificati e scarti di lavorazione.ad Ercolano La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

