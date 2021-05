La ragazza con 4 dosi Pfizer non sta bene. Pregliasco sostiene di averla visitata, la madre dice che non è vero (Di martedì 18 maggio 2021) Parla la madre di Virginia, la studentessa a cui, per errore, sono state iniettate quattro dosi del vaccino anti Covid di Pfizer. La donna smentisce alcune dicerie sullo stato di salute della figlia. Virginia, la studentessa di Psicologia clinica di Massa carrara a cui, per errore, sono state iniettate ben quattro dosi del vaccinoanti Covid L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 18 maggio 2021) Parla ladi Virginia, la studentessa a cui, per errore, sono state iniettate quattrodel vaccino anti Covid di. La donna smentisce alcunerie sullo stato di salute della figlia. Virginia, la studentessa di Psicologia clinica di Massa carrara a cui, per errore, sono state iniettate ben quattrodel vaccinoanti Covid L'articolo proviene da Leggilo.org.

