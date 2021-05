Governo: Letta, 'Salvini fattore di instabilità' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "La questione principale per Salvini è la competizione con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Salvini sa che la Meloni all'opposizione cresce nei sondaggi, mentre lui è in calo. E scarica questa tensione sul Governo. Questo è un errore. Dobbiamo sostenere il Governo e lasciarlo lavorare perchè questa è una grande opportunità per l'Italia. Salvini e' un fattore di instabilità". Lo spiega Enrico Letta in una intervista al quotidiano spagnolo 'Abc'. Il segretario del Pd, tra i tanti temi, affronta anche quello delle migrazioni: "Italia e Spagna devono combattere insieme una grande battaglia per una nuova politica dell'immigrazione in Europa. So che i nostri due ministri degli Esteri, Arancha Gonzalez e Luigi Di Maio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "La questione principale perè la competizione con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.sa che la Meloni all'opposizione cresce nei sondaggi, mentre lui è in calo. E scarica questa tensione sul. Questo è un errore. Dobbiamo sostenere ile lasciarlo lavorare perchè questa è una grande opportunità per l'Italia.e' undi". Lo spiega Enricoin una intervista al quotidiano spagnolo 'Abc'. Il segretario del Pd, tra i tanti temi, affronta anche quello delle migrazioni: "Italia e Spagna devono combattere insieme una grande battaglia per una nuova politica dell'immigrazione in Europa. So che i nostri due ministri degli Esteri, Arancha Gonzalez e Luigi Di Maio, ...

