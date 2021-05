Franco Battiato | le sue parole sulla musica di consumo | “È a volte infelice e indecente | ma quando riesce descrive magnificamente i sentimenti umani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) “A me interessa solo quello che sono oggi”. Così, sintetico e spiazzante come sempre, sugli anni delle sue sperimentazioni giovanili mi rispondeva il Maestro, implicitamente alludendo al concetto ispiratore della sua intera esistenza, artistica e personale: l’evoluzione. Non quella meccanica, darwiniana, propria delle specie animali (“In quest’epoca di scarsa intelligenza ed alta involuzione qualche scemo crede ancora che veniamo dalle scimmie”, recitava nel brano Laè stanca), bensì una “propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità”, come cantava nel brano Segnali di vita, appartenente a un album, La voce del padrone, che proprio quest’anno compie i suoi primi 40 anni di vita: “Gli animali, caro Fabrizio, sono esseriche si sono ritrovati a nascere nei ...