Filippi: "Contro la Juve Stabia la prova del nove. Lucca e Rauti out? Rispondo così"

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juve Stabia-Palermo. Mercoledì 19 maggio, alle ore 17.30, allo Stadio "Romeo Menti", la compagine rosanero affronterà gli uomini di Pasquale Padalino. Un risultato su tre a disposizione per Pelagotti e compagni, costretti a vincere per passare il turno. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Giocare subito dopo la prestazione offerta Contro il Teramo sarebbe stata un'ottima cosa, ma avere più tempo per preparare la sfida ci ha dato la possibilità di recuperare le energie. La partita Contro la Juve Stabia sarà la cosiddetta prova del nove - ha spiegato ...

