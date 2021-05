Fedez ha chiesto alla Rai di essere ascoltato in Vigilanza (Di martedì 18 maggio 2021) L’affaire Fedez-Rai Tre sembra non esser finito. Perché è notizia di oggi che alcuni giorni fa il cantante abbia chiesto alla Rai di essere ascoltato in Commissione dopo che lì ha parlato il direttore di rete Franco Di Mare (che ha sostanzialmente rispedito al mittente ogni accusa e ha accusato il rapper di aver manipolato i fatti). Il testo della mail che il 14 maggio Fedez ha inviato al presidente della Vigilanza Rai Alberto Barachini l’ha pubblicato Repubblica: “essendo stato nominato, costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare, chiedo dunque di essere udito per esporre la mia versione sui fatti avvenuti. Augurandomi che la mia richiesta venga accolta positivamente, vi porgo cordiali saluti”. Dice che vuol ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) L’affaire-Rai Tre sembra non esser finito. Perché è notizia di oggi che alcuni giorni fa il cantante abbiaRai diin Commissione dopo che lì ha parlato il direttore di rete Franco Di Mare (che ha sostanzialmente rispedito al mittente ogni accusa e ha accusato il rapper di aver manipolato i fatti). Il testo della mail che il 14 maggioha inviato al presidente dellaRai Alberto Barachini l’ha pubblicato Repubblica: “essendo stato nominato, costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare, chiedo dunque diudito per esporre la mia versione sui fatti avvenuti. Augurandomi che la mia richiesta venga accolta positivamente, vi porgo cordiali saluti”. Dice che vuol ...

