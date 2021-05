Dopo i lockdown | torna la voglia di bere E i barman scaldano i muscoli

(Di martedì 18 maggio 2021) AGI - ?Nei ruggenti anni Venti dello scorso secolo, quando la spagnola era ormai alle spalle, nei locali regnava l'euforia e il gin divenne presto leggenda. In barba al proibizionismo, vennero inventati cocktail che fecero epoca ed erano a base del celebre distillato: il Southside ad esempio, per ricordare il quartiere di Chicago dominato da Al Capone, o il French 75 che deve il suo nome al tristemente famoso obice da 75 millimetri usato durante la Grande Guerra. Cento anni, anche l'era post-Covid, scommettono i soliti bene informati, vedrà un exploit di nuove bevande e cocktail, complici le riaperture e ladegli italiani di rimettersi (letteralmente) in pista. Nel frattempo, sono diventati ormai un'abitudine i canned cocktail o ready to drink: nati durante il, vengono consegnati in lattina o in bottiglia, o ...

I cocktail più gettonati dell'estate saranno vintage, quelli degli anni'80 come il Sex on the beach, e gli hard seltzer, a basso contenuto alcolico. Vendite record per il Prosecco, specie rosé. Ma la ...