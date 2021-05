Covid: la Spagna torna in situazione di 'rischio medio' (Di martedì 18 maggio 2021) La Spagna si situa di nuovo sotto la soglia di "alto rischio" per quanto riguarda i contagi di Covid. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, l'incidenza dei nuovi casi positivi è scesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Lasi situa di nuovo sotto la soglia di "alto" per quanto riguarda i contagi di. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, l'incidenza dei nuovi casi positivi è scesa ...

Vaccini: 1,5 miliardi di dosi somministrate nel mondo Più di un miliardo e mezzo di dosi di vaccino anti - Covid sono state somministrate in tutto il mondo. Lo riferisce l'Afp in un conteggio effettuato a ... I Paesi più popolosi - Germania, Spagna, Italia ...

Migranti: Sanchez a Ceuta, Madrid non vuole polemiche con Rabat ma convoca amb. Madrid, 18 mag. (Adnkronos) - Il Premier spagnolo Pedro Sanchez ha cancellato un viaggio a Parigi e si è recato a Ceuta, dove è arrivato questo pomeriggio, per seguire la "grave crisi" dell'ondata di ...

