Biden chiede cessate il fuoco dopo l’escalation a Gaza

(Di martedì 18 maggio 2021) La situazione apreoccupa sempre di più. Il presidente americano Joe, parlando con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ribadito che “Israele ha diritto a difendersi”, ma ha anche insistito per unilimmediato. Gli Usa però per la terza volta hanno bloccato una dichiarazione delle Nazioni Unite che condanna Israele

Gaza, Biden sente Netanyahu e chiede il cessate il fuoco #Biden - Joe Biden chiede il cessate il fuoco su #Gaza al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo rende noto la Casa Bianca

- - > Leggi Anche Gaza, esercito Israele: 'Nei raid colpiti 15 chilometri di tunnel di Hamas' -sente Netanyahu eil cessate il fuoco Razzi lanciati dalla Striscia Su Israele sono stati ...... si mette sulla difensiva davanti alle pressanti richieste di chiarimento dei giornalisti riguardo la crisi in Medio Oriente, indica un nuovo momento di difficoltà per l'amministrazione. ...La situazione a Gaza preoccupa sempre di più. Il presidente americano Joe Biden chiede per un cessate il fuoco immediato.Joe Biden chiede il cessate il fuoco su Gaza al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo rende noto la Casa Bianca ...