Barbara D’Urso sconvolta: al suo posto una nuova conduttrice! (Di martedì 18 maggio 2021) Barbara D’Urso, visti i pessimi risultati di Domenica Live in Mediaset si saranno grosse novità: i nomi dei primi probabili nuovi conduttori Barbara D’Urso (foto Facebook)Ancora non è terminata la stagione televisiva e si pensa alla prossima che comincerà in autunno. In vista del futuro prossimo le reti televisive si stanno organizzando per riparare dove c’è stato qualcosa di sbagliato con gli ascolti che non hanno premiato e proseguire dove invece i numeri sono stati positivi. In Mediaset è quasi un caso quello di Barbara D’Urso con i dati auditel che mostrano un chiarissimo calo. Domenica scorso, ad esempio, il contenitore pomeridiano è stato battuto ancora una volta da quello Rai di Mara Venier. Già precedentemente l’appuntamento della domenica sera è stato sostituito da Avanti un ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 maggio 2021), visti i pessimi risultati di Domenica Live in Mediaset si saranno grosse novità: i nomi dei primi probabili nuovi conduttori(foto Facebook)Ancora non è terminata la stagione televisiva e si pensa alla prossima che comincerà in autunno. In vista del futuro prossimo le reti televisive si stanno organizzando per riparare dove c’è stato qualcosa di sbagliato con gli ascolti che non hanno premiato e proseguire dove invece i numeri sono stati positivi. In Mediaset è quasi un caso quello dicon i dati auditel che mostrano un chiarissimo calo. Domenica scorso, ad esempio, il contenitore pomeridiano è stato battuto ancora una volta da quello Rai di Mara Venier. Già precedentemente l’appuntamento della domenica sera è stato sostituito da Avanti un ...

Advertising

Frances10872361 : #prelemi se fossi in Pier non andrei al puntoZ nel caso fosse invitato.-in base a gli ascolti che fa, meglio barbar… - scatto_da_fermo : @claudiomontar Eh, ma Barbara D'Urso con la tv del dolore - Salvato25552154 : Signor canale 5 signora barbara d' Urso il sordomutismo esiste in tutto il mondo parli e loro sordi non capiscono a… - zazoomblog : Domenica Live ridimensionata: Barbara D’Urso dovrà fare spazio ad Adriana Volpe? - #Domenica #ridimensionata:… - VelvetMagIta : Adriana Volpe in arrivo a #Mediaset? Barbara d’Urso ridimensionata: Domenica Live torna alla versione breve?… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D'Urso meglio bionda o mora? Una nuova foto rivela il suo colore di capelli naturale Elle