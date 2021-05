Banca MPS, +7% a Piazza Affari mentre prende quota la soluzione spezzatino (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Banca MPS, che tratta in rialzo del 7,69%, attestandosi a 1,282. L’Istituto di Rocca Salimbeni scambia ai massimi da metà febbraio, risultando il migliore del FTSE Italia Mid Cap. A spingere il titolo sono sempre le indiscrezioni di un uscita del Tesoro dalla Banca senese grazie a uno spezzatino delle sue attività. Nello scorso fine settimana l’AD del Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, ha parlato della possibilità di acquistare le filiali del Sud Italia di Banca MPS. “Noi abbiamo il mandato di concentrarci sul sistema creditizio e finanziario del Mezzogiorno e, qualora ci fosse bisogno, non potremmo non fare la nostra parte nell’ambito di un progetto industrialmente sostenibile con logiche, criteri e condizioni di mercato”, ha detto Mattarella in un’intervista a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva perMPS, che tratta in rialzo del 7,69%, attestandosi a 1,282. L’Istituto di Rocca Salimbeni scambia ai massimi da metà febbraio, risultando il migliore del FTSE Italia Mid Cap. A spingere il titolo sono sempre le indiscrezioni di un uscita del Tesoro dallasenese grazie a unodelle sue attività. Nello scorso fine settimana l’AD del Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, ha parlato della possibilità di acquistare le filiali del Sud Italia diMPS. “Noi abbiamo il mandato di concentrarci sul sistema creditizio e finanziario del Mezzogiorno e, qualora ci fosse bisogno, non potremmo non fare la nostra parte nell’ambito di un progetto industrialmente sostenibile con logiche, criteri e condizioni di mercato”, ha detto Mattarella in un’intervista a ...

Advertising

CeTIF1 : #CeTIFDigitalInsuranceClaims Interviene #EttoreCarneade, @Banca_MPS L’esternalizzazione dei servizi non è mai “e… - DividendProfit : Banca MPS, +7% a Piazza Affari mentre prende quota la soluzione spezzatino - Banca_MPS : La campagna vaccinale prosegue in #UE, dove un quarto della popolazione ha ricevuto la prima dose. In #USA l’ISM se… - Banca_MPS : La #Fed si mostra ancora accomodante. Cala il #dollaro già debole e l'#EurUsd testa la resistenza di 1,2184. In Are… - M_Montigiani : Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Banca MPS -