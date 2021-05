Atp Lione 2021, la pioggia fa slittare l’inizio di Sinner-Karatsev – GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA (Di martedì 18 maggio 2021) La pioggia si abbatte su Lione, dove è in corso di svolgimento il torneo Atp 2021. Il match tra l’azzurro Jannik Sinner e il russo Aslan Karatsev, inizialmente programmato per le ore 17:00, subisce dunque uno slittamento in attesa che le condizioni meteorologiche migliorino e permettano l’avvio della partita. Sportface.it vi terrà costantemente aggiornati e, non appena l’incontro prederà il via, garantirà una DIRETTA testuale. IL LIVE DEL MATCH Ore 17:45 – Si attendono sviluppi a Lione, nel frattempo sale l’attesa per una sfida estremamente interessante: Sinner affronterà Aslan Karatsev, uno dei migliori tennisti del 2021. Interrotto anche l’altro match del Court 1 tra Rinderknech ed Ymer sul 6-3 3-3. Ore 17:50 – Piove ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Lasi abbatte su, dove è in corso di svolgimento il torneo Atp. Il match tra l’azzurro Jannike il russo Aslan, inizialmente programmato per le ore 17:00, subisce dunque uno slittamento in attesa che le condizioni meteorologiche migliorino e permettano l’avvio della partita. Sportface.it vi terrà costantemente aggiornati e, non appena l’incontro prederà il via, garantirà unatestuale. IL LIVE DEL MATCH Ore 17:45 – Si attendono sviluppi a, nel frattempo sale l’attesa per una sfida estremamente interessante:affronterà Aslan, uno dei migliori tennisti del. Interrotto anche l’altro match del Court 1 tra Rinderknech ed Ymer sul 6-3 3-3. Ore 17:50 – Piove ...

