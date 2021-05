Atletica | Meeting Città di Castiglione | presenti Bruni e Trost

Leggi su sportface

(Di martedì 18 maggio 2021) Seconda tappa del circuito diitaliani con vocazione internazionale: domani è il turno il deldidella Pescaia (Gr). Non mancheranno atleti stranieri tra cui gli sprinter ivoriani Marie-Jose’e Ta Lou e Arthur Cissè e il siepista francese Mahiedine Mekhissi. Occhi puntati poi sul salto con l’asta con Roberta(Carabinieri), Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta) e Sonia Malavisi (Fiamme Gialle). Lo standard per l’accesso diretto ai Giochi di Tokyo è a 4.70, con le azzurre che si dovranno misurare con le spagnole Maialen Axpe e Miren Bartolomè e con le francesi Margot Chevrier ed Elina Giallurachis. Alessia(Fiamme Gialle) andrà invece in scena nel salto in alto, dove avrà come rivali la croata Ana Simic, la montenegrina Marija Vukovic e ...