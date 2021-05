Amici 20 | Raffaele Renda svela tutto in un’intervista | “Stiamo insieme”

(Di martedì 18 maggio 2021) Il talento cristallino della sezione dei cantanti “sputa fuori il rospo” e rivela alcuni retroscena vissuti all’interno della “casetta”. Conosciuto come uno dei talenti più in voga del palcoscenico dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Piazza Grande grida "Basta morti sul lavoro" L'esperto informaticoGarrisi è stato invece ... oggi torno a casa , e volevo ringraziare la vicinanza di tutti, famiglia,, medici, ...Sangiovanni: "Sanremo? Prima il diploma"/ "Io adgrazie a Madame" Per dare unità ad una ... il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Saracini" e il controtenorePe. O luce etterna , con ...Terminato Amici 20 i protagonisti della finale continuano a essere al centro dell'attenzione: Aka7even in diretta rivela i rapporti con Martina e Tancredi ...Anche dopo la chiusura del programma, Amici 20 continua a far parlare e la rivelazione della storia tra Raffaele e Martina è shock.