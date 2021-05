Amici 20, La Reazione All’annuncio Della Vittoria Di Giulia: Di Chi Si Tratta (Di martedì 18 maggio 2021) All’indomani del successo del primo posto al talent show Della ballerina, un’immensa felicità fa il giro del web: scopriamola insieme. Dopo l’ultima puntata dell’edizione “venti” di Amici di Maria De Filippi, alcune immagini video stanno facendo il giro del web. Insomma direttamente in collegamento da casa, c’era una famiglia italiana pronta a sperare che la loro fan preferita alzasse al cielo la coppa. Il ballottaggio con Sangiovanni aveva ancor più significato per la ballerina, Giulia Stabile, in quanto immortalava due grandi momenti che rappresentavano la svolta da un passato atroce. Da un lato abbiamo il riscatto Della ballerina da un punto di vista personale e di quella passione di nome “danza” che stava per abbandonare per curare le sue difficoltà psicologiche. Sull’altra sponda del naviglio, invece, la ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) All’indomani del successo del primo posto al talent showballerina, un’immensa felicità fa il giro del web: scopriamola insieme. Dopo l’ultima puntata dell’edizione “venti” didi Maria De Filippi, alcune immagini video stanno facendo il giro del web. Insomma direttamente in collegamento da casa, c’era una famiglia italiana pronta a sperare che la loro fan preferita alzasse al cielo la coppa. Il ballottaggio con Sangiovanni aveva ancor più significato per la ballerina,Stabile, in quanto immortalava due grandi momenti che rappresentavano la svolta da un passato atroce. Da un lato abbiamo il riscattoballerina da un punto di vista personale e di quella passione di nome “danza” che stava per abbandonare per curare le sue difficoltà psicologiche. Sull’altra sponda del naviglio, invece, la ...

