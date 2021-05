Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 19:05 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA PONTINA E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; ANDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA VIA DI SANTA LUCIA E TOR LUPARA NELLA DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA LAURENTINA, PRESSO TORRE SAN LORENZO, FINO ALL’INCROCIO CON VIA CAMPO DI CARNE. TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. INFINE, PER CHI PERCORRE LA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ...