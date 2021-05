Venerato: “Allegri è la priorità assoluta di De Laurentiis” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, e ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo il prossimo allenatore del Napoli. “Se Allegri, ipoteticamente, dovesse dire di sì all’offerta del Napoli, De Laurentiis ha già trovato il prossimo allenatore. Il Napoli sta prendendo tempo proprio per capire cosa farà Allegri che aspetta di capire la situazione in casa Real Madrid in primis e le varie situazioni in casa Juve, Inter e PSG. Allegri non è la prima scelta di De Laurentiis, Allegri è la priorità assoluta“. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, e ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo il prossimo allenatore del Napoli. “Se, ipoteticamente, dovesse dire di sì all’offerta del Napoli, Deha già trovato il prossimo allenatore. Il Napoli sta prendendo tempo proprio per capire cosa faràche aspetta di capire la situazione in casa Real Madrid in primis e le varie situazioni in casa Juve, Inter e PSG.non è la prima scelta di Deè la“.

