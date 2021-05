Usa | l’attore Matthew McConaughey prepara la candidatura a governatore repubblicano del Texas

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un’altra star di Hollywood starebbe pensando di candidarsi comeper i Repubblicani. Si tratta del, tentato dalla corsa in, vincitore del premio Oscar nel 2014 con Dallas buyers Club, sarebbe tastando il terreno attraverso colloqui riservati con figure influenti della politica texana, compresi importanti finanziatori repubblicani e dirigenti del settore petrolio. Unache sparigliaaveva già ammesso in pubblico che stava «veramente prendendo in considerazione» la discesa in campo. Molti osservatori, però, sono scettici sul fatto che alla fine lo faccia davvero. A pesare non ci sarebbe solo il fatto chedovrebbe rinunciare allo status di star, ...