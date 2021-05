Urbano Cairo insulta la sindaca di Torino | “Appendino? Una deficiente” Il video rubato

(Di lunedì 17 maggio 2021)ladi: “È una“Quellalì è una”: lo ha dichiarato l’imprenditore e presidente delcalcio,, riferendosi alla prima cittadina del capoluogo piemontese, Chiara. Nel corso di una conversazione con alcuni tifosi prima della partita con lo Spezia, che ilha successivamente perso per 4 a 1,, senza accorgersi di essere ripreso da un telefonino, ha risposto alle domande dei supporter granata. In particolare alla domanda di un tifoso sul perché dei ritardi relativi alla realizzazione del centro sportivo ...

Advertising

HuffPostItalia : Urbano Cairo contro Chiara Appendino: 'È una deficiente' - fattoquotidiano : Pessime notizie per Urbano Cairo e la sua Rcs - ricpuglisi : Trovo davvero buffa la scelta di Urbano Cairo di essere così gentile con il @Mov5Stelle - nonnino37 : RT @LaNotiziaTweet: Il video 'rubato' degli insulti di Urbano Cairo alla sindaca di Torino Chiara Appendino: 'È una deficiente' https://t.… - 16blu : RT @ElioLannutti: In questo video 'rubato' si vede il presidente del Torino editore di Rcs Urbano Cairo mentre insulta la sindaca di Torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Urbano Cairo

Il Fatto Quotidiano

Secondo, che ha acquisito il controllo di Rcs dopo l'operazione, la vendita della storica sede del Corriere della Sera avrebbe danneggiato il gruppo editoriale. Non solo, secondo l'...Da www.today.itparla di chiara appendino con i tifosi del torino 4 Tutta colpa di un video amatoriale, 'rubato', in cui il presidente del Torino Football Club,, viene ripreso mentre parla ...Scontro a distanza tra Chiara Appendino e Urbano Cairo: ecco cosa si sono detti in merito al centro sportivo Robaldo. In un video diffuso da Tuttosport, Urbano Cairo attacca pesantemente la sindaca di ...Le due società che fanno capo a Urbano Cairo accusano la decisione del lodo arbitrale che ha rigettato tutte le richieste di RCS nei confronti del fondo statunitense Blackstone , il quale non dovrà ve ...