Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 17:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vi Ale omofobia Mattarella rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione il messaggio del Presidente della Repubblica In occasione della giornata mondiale contro la trans omofobia la ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti da oggi Italia quasi tutta gialla oggi cabina di regia si tratta sul coprifuoco riapre un altro pezzo di Italia in attesa del doppio appuntamento la cabina di regia politica nella quale il governo fa il tagliando alle lettere in vigore con il possibile posticipo del coprifuoco a mezzanotte mai così basso il numero delle vittime da ottobre in Medio Oriente nuovi raid a Gaza razzi su Israele appelli per un cessate il fuoco spara 60 ° nella notte ieri la riunione del consiglio di sicurezza ONU si è conclusa senza una posizione condivisa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vi Ale omofobia Mattarella rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione il messaggio del Presidente della Repubblica In occasione della giornata mondiale contro la trans omofobia la ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti da oggi Italia quasi tutta gialla oggi cabina di regia si tratta sul coprifuoco riapre un altro pezzo di Italia in attesa del doppio appuntamento la cabina di regia politica nella quale il governo fa il tagliando alle lettere in vigore con il possibile posticipo del coprifuoco a mezzanotte mai così basso il numero delle vittime da ottobre in Medio Oriente nuovi raid a Gaza razzi su Israele appelli per un cessate il fuoco spara 60 ° nella notte ieri la riunione del consiglio di sicurezza ONU si è conclusa senza una posizione condivisa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Vaccini, a 35 giorni da prima dose crollano infezioni, ricoveri e decessi… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - tempostretto : Un nuovo articolo: (La comunità reggina accanto a chi denuncia) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notiz… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, 4 vittime e contagi in picchiata) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… -