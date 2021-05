Super Viky Varga | lady Pellè è la regina degli squat

(Di lunedì 17 maggio 2021), fidanzata di Graziano, si allena giornalmente in palestra. Ecco una parte del lavoro svolto 17 maggio 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Super Viky

Tiscali.it

Varga, fidanzata di Graziano Pellè, si allena giornalmente in palestra. Ecco una parte del lavoro svolto 17 maggio 2021Varga e Graziano Pellé sembrano essersi ambientati molto bene a Parma : dopo la clamorosa eromantica proposta di matrimonio a Dubai, la bellissima modella e il suo futuro sposo si sono ...Viktoria Varga, per tutti Viky, è la splendida futura moglie di Graziano Pellè, attaccante appena sbarcato a Parma. La squadra emiliana, nonostante l'arrivo del campione salentino, non è riuscita a sa ...La splendida modella ungherese, compagna del campione del Parma, stupisce i follower con una serie di scatti bollenti.