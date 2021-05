Stellantis - Elettriche e hi-tech: via alla partnership con Foxconn, il produttore degli iPhone (Di lunedì 17 maggio 2021) Il gruppo Stellantis e la Hon Hai Precision Industry, azienda taiwanese meglio nota come Foxconn, sono prossime ad annunciare una nuova partnership strategica: i dettagli saranno illustrati domani nel corso di una conferenza stampa online, organizzata per presentare l'operazione. All'evento interverranno Carlos Tavares e Yves Bonnefont, rispettivamente amministratore delegato e Chief Software Officer del costruttore euro-americano, Young Liu, presidente della Foxconn, e Calvin Chih, amministratore delegato della controllata FIH Mobile. Lunghe trattative. Salvo sorprese dell'ultimo momento, l'evento dovrebbe essere il frutto delle trattative avviate nel gennaio del 2020 dall'allora Fiat Chrysler per la creazione di una joint venture dedicata allo sviluppo e alla produzione di auto a batteria e di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 maggio 2021) Il gruppoe la Hon Hai Precision Industry, azienda taiwanese meglio nota come, sono prossime ad annunciare una nuovastrategica: i dettagli saranno illustrati domani nel corso di una conferenza stampa online, organizzata per presentare l'operazione. All'evento interverranno Carlos Tavares e Yves Bonnefont, rispettivamente amministratore delegato e Chief Software Officer del costruttore euro-americano, Young Liu, presidente della, e Calvin Chih, amministratore delegato della controllata FIH Mobile. Lunghe trattative. Salvo sorprese dell'ultimo momento, l'evento dovrebbe essere il frutto delle trattative avviate nel gennaio del 2020 dall'allora Fiat Chrysler per la creazione di una joint venture dedicata allo sviluppo eproduzione di auto a batteria e di ...

