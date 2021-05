Serie Huawei P50 solo a luglio? Ipotesi all’orizzonte

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Potrebbe tardare un po’ rispetto a quanto preventivato in un primo momento laP50. Da settimane si parla di lancio della nuova generazione di top di gamma nel mese di giugno. Eppure, in queste ore, un leaker abbastanza autorevole e noto a tutti su Twitter come Teme ha parlato chiaramente di lancio nel mese di, come visibile anche nel cinguettio proposto al termine dell’articolo. Naturalmentenon ha ancora svelato le sue carte e lerestano tali in mancanza di ufficialità. In realtà quanto appena rivelato dall’informatore potrebbe essere letto anche come segue. La presentazione dei top di gamma (di certo in 3 versioni distinte) potrebbe ancora concretizzarsi nel mese di giungo. Per il via alla commercializzazione globale o in gran parte dei mercati si tratterebbe di ...