Scappa con la cassa, ma centra in pieno uno scaffale, poi si lamenta con i poliziotti perché si è fatta male: arrestata rapinatrice maldestra (Di lunedì 17 maggio 2021) Stava per chiudere il suo negozio quando, all'improvviso, sono entrati un uomo e una donna – entrambi armati rispettivamente di coltello e pistola – che lo hanno minacciato di consegnargli il denaro. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri sera, in via Frassini, dal titolare di un'attività. Tentano la rapina e poi fuggono Sul posto sono intervenuti immediatamente i poliziotti della Sezione Volanti, che hanno ascoltato la testimonianza dell'uomo. Al rifiuto dell'esercente, infatti, il titolare è stato colpito più volte in testa e ferito ad una mano. Dopo una breve colluttazione con il rapinatore, quest'ultimo era fuggito, mentre la complice con la cassa sotto al braccio, nel tentativo di Scappare anche lei, era andata a finire contro uno scaffale cadendo a terra.

