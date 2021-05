Sampdoria Parma (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 17 maggio 2021) Gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Partita che non ha più nulla da raccontare nell’economia del campionato dato che entrambe le squadre non hanno più nulla da dare. Entrambe però vogliono regalare un’ultima gioia ai propri tifosi, nella speranza di poterli riabbracciare nella prossima stagione. Sampdoria Parma si giocherà domenica 23 maggio alle ore 15,00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Come arrivano le squadre? La Sampdoria di Claudio Ranieri ha vinto l’ultima partita contro l’Udinese grazie ad un rigore trasformato da Quagliarella. Una vittoria che certifica definitivamente il nono posto dei blucerchiati, autori di un’ottima stagione. Ora c’è da decifrare il futuro del tecnico, ma intanto c’è ancora una stagione da chiudere in bellezza. I crociati hanno ancora perso contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Partita che non ha più nulla da raccontare nell’economia del campionato dato che entrambe le squadre non hanno più nulla da dare. Entrambe però vogliono regalare un’ultima gioia ai propri tifosi, nella speranza di poterli riabbracciare nella prossima stagione.si giocherà domenica 23 maggio alle ore 15,00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Come arrivano le squadre? Ladi Claudio Ranieri ha vinto l’ultima partita contro l’Udinese grazie ad un rigore trasformato da Quagliarella. Una vittoria che certifica definitivamente il nono posto dei blucerchiati, autori di un’ottima stagione. Ora c’è da decifrare il futuro del tecnico, ma intanto c’è ancora una stagione da chiudere in bellezza. I crociati hanno ancora perso contro il ...

Advertising

nico_bastone : Se la #Sampdoria batterà il #Parma, raggiungerà i 30 punti del #Milan conquistati in casa. La classifica dei rosson… - GazzettinoL : Serie A 37a Giornata 3-4 Genoa-Atalanta Sabato 4-1 Spezia-Torino 3-2 Juventus-Inter 2-0 Roma-Lazio 0-2… - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: @FrancescoOrdine Sampdoria Udinese Parma Sassuolo Cagliari = 4 punti in casa . Pioli out - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: @GaeWeAreAcMilan 23 giornate primi ... Le partite in casa con Parma Udinese Sampdoria Sassuolo Cagliari = 4 punti. Piol… - cacaolilin1 : RT @SimonBr89: @musagete10 Milan Verona 2-2 Milan Parma 2-2 Genoa Milan 2–2 Spezia Milan 2-0 Milan Udinese 1-1 Milan Sampdoria 1-1 Milan Sa… -