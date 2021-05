“Quella sindaca lì è una deficiente”. L’insulto di Cairo ad Appendino | VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) Le scuse sono arrivate dopo che quel filmato è diventato virale suoi social. Ma solamente in forma parziale. Non si placano le polemiche per la diffusione del VIDEO Cairo che insulta la sindaca di Torino Chiara Appendino. Le parole del Presidente granata sono molto pesanti nei confronti della prima cittadina, “rea” – secondo lui – di ostacolare il progetto del nuovo centro sportivo nel campo del Robaldo, nella zona di Mirafiori. VIDEO Cairo che insulta Chiara Appendino: “Quella sindaca lì è una deficiente” Le immagini parlano chiaro. Un sostenitore del Torino chiede al numero uno granata per quale motivo non si sia ancora riusciti a dirimere la matassa – burocratica – per dare vita al nuovo impianto d’allenamento per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Le scuse sono arrivate dopo che quel filmato è diventato virale suoi social. Ma solamente in forma parziale. Non si placano le polemiche per la diffusione delche insulta ladi Torino Chiara. Le parole del Presidente granata sono molto pesanti nei confronti della prima cittadina, “rea” – secondo lui – di ostacolare il progetto del nuovo centro sportivo nel campo del Robaldo, nella zona di Mirafiori.che insulta Chiara: “lì è una” Le immagini parlano chiaro. Un sostenitore del Torino chiede al numero uno granata per quale motivo non si sia ancora riusciti a dirimere la matassa – burocratica – per dare vita al nuovo impianto d’allenamento per ...

