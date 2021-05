Primavera, Atalanta - Sassuolo 2 - 2: pari in rimonta per Bigica (Di lunedì 17 maggio 2021) BERGAMO - La sfida fra Atalanta e Sassuolo finisce 2 - 2: i bergamaschi si rilanciano in zona play off raggiungendo i 38 punti mentre gli emiliani sono a sempre a quota 33 e rimangono a centro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) BERGAMO - La sfida frafinisce 2 - 2: i bergamaschi si rilanciano in zona play off raggiungendo i 38 punti mentre gli emiliani sono a sempre a quota 33 e rimangono a centro ...

Advertising

sportli26181512 : Primavera, Atalanta-Sassuolo 2-2: pari in rimonta per Bigica: I lombardi si vedono rimontare il doppio vantaggio ch… - assiduam3nte : Ma quale cazzo è il problema? E cazzo impariamo qualcosa dalla Vecchia Baldracca. 15 milioni all’Atalanta per un pr… - ftg_soccer : GOAL! Sassuolo U19 in Italy PrimaVera 1 Atalanta U19 2-2 Sassuolo U19 - TheWolvesPicks : INPLAY LIVE BET ???? Italy Primavera U19 ???? Atalanta U19 -vs- Sassuolo U19 • FT O3.75 • FT O3.5 Current Score @ 2-1 - ftg_soccer : GOAL! Atalanta U19 in Italy PrimaVera 1 Atalanta U19 2-0 Sassuolo U19 GOAL! Sassuolo U19 in Italy PrimaVera 1 Atalanta U19 2-1 Sassuolo U19 -