Parma | Serena Williams | “Pigato ha soltanto 17 anni | ma è coraggiosa e mi ha sorpreso”

"È stato davvero un ottimo match, sono felice di giocare sulla terra rossa e di essere a Parma. Lisa ha giocato bene e mi ha detto di aver soltanto 17 anni: è fantastico, mi ha sorpreso. Per me è molto eccitante giocare contro una diciassettenne, questo è stato il suo primo match nel circuito Wta, è stata molto brava e mi ha ricordato il mio esordio tra le grandi. Lei ha giocato bene sin dal primo game. Pigato è molto coraggiosa, può avere un grande futuro. Io ho giocato ovunque, ma sono felice di aver deciso di venire qui, atmosfera strepitosa. Per me è fantastico viaggiare al fianco di mia sorella, stare in compagnia di Venus è sempre piacevole. Attualmente ho un buon feeling con la terra rossa, buone sensazioni". Con queste parole, Serena Williams ...

