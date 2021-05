Nuovi raid su Gaza e razzi su Israele | sale il bilancio delle vittime Netanyahu | “Tregua lontana”

(Di lunedì 17 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza ha portato il numerosulla striscia dia 192 (di cui 58 bambini) e i feriti a circa 1.100. Finora ini feriti sono 140 e 10 i morti in totale: 8 colpiti direttamente dai, 2 per gli effetti collaterali. Nel pomeriggio di domenica pesanti raffiche disono state lanciate daverso il sud die tra le città prese di mira ci sono anche Ashkelon e Ashdod. È stato colpito il grattacielo dei media ae sfiorata la sede Onu per i rifugiati. Si intensificano le violenze nei villaggi misti composti da ebrei e arabi. Una sinagoga è stata incendiata a Lod, città nel centro di. Sono oltre 3mila ilanciati da ...

Le esplosioni, riporta Times of Israel, hanno scosso questa mattina la città da nord a sud per 10 minuti in un attacco che è stato più intenso, più ampio e più prolungato deiaerei, condotti 24 ...Nella notteattacchi aerei sulla Striscia e pioggia di razzi di Hamas su Tel Aviv. Colpite le abitazioni dei capi del movimento integralista. Negli attacchi nuova strage di civili, fra cui 8 bambini. Per ...I caccia israeliani hanno sferrato decine di attacchi nell’enclave palestinese, da dove partono i razzi verso Israele, poco dopo che il premier Netanyahu ha ribadito che l’operazione a Gaza «richieder ...Sale sempre di più la tensione in Medio Oriente: più di 40 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani su Gaza nella giornata di ieri, ...